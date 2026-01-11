Süper kupa F.Bahçe’nin

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yaptı. Maçın ilk bölümlerinde topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe oldu. Galatasaray 24. dakikada etkili geldi. Soldan Sane'nin kullandığı serbest vuruşta arka direğe açılan topa Mauro Icardi kafayla vurdu. Kaleci Ederson'dan seken topu kale önünde Davinson Sanchez müsait pozisyonda üstten auta gönderdi. 28'inci dakikada Levent Mercan'dan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında kontrol eden Matteo Guendouzi'nin sağına çektikten sonra yerden sert şutu köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 45'te Levent Mercan'ın şutunu kaleci Günay kurtardı ve ilk yarı 1-0 bitti.

İKİNCİ GOL ERKEN GELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında yağış etkisini artırırken, Fenerbahçe ikinci golü erken buldu. 48'de soldan Asensio'nun kullandığı kornere sol çaprazda gelişine vole vuran Oosterwolde'nin şutu ağlara gitti: 2-0. 75'inci dakikada Anderson Talisca sağ tarafta topla buluştuktan sonra Marco Asensio ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Talisca'nın kaleci Günay ile karşı karşıya şutunda top Günay'dan sekti. Seken topu savunmada Mario Lemina uzaklaştırdı. Son dakikalarda Galatasaray baskı kursa da sonucu değiştiremedi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler Süper Kupa'nın sahibi oldu ve uzun yıllardır süren kupa hasretine son verdi.

SARI-KIRMIZILILAR SEREMONİYE ÇIKMADI

Büyük finalin ardından kupa seremonisi için hazırlıklar yapılırken, maçı kaybeden Galatasaray'ın ikincilik ödülü için gelmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların seremoniye çıkmayacağının netleşmesinin ardından Fenerbahçe sahaya geldi ve yapılan törenle kupasına kavuştu.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldurdular. Fırtına ve soğuk havaya rağmen takımlarını desteklemeye gelen taraftarlara takımlarının renklerinde yağmurluklar verildi. İki takımın taraftarları da maç boyunca susmadı ve takımlarına büyük destek verdi. Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maç öncesinde vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için saygı duruşu düzenledi.

KANARYA'DA İLKLER YAŞANDI

Ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek 19. Süper Kupa'nın sahibi olan sarı-lacivertlilerde ilkler yaşandı. Yıllar sonra kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı. Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etmiş oldu. F.Bahçe'nin İtalyan asıllı Alman teknik direktörü Domenico Tedesco da takımın başında ilk kupasını kazandı. 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009 ve 2014'ün ardından dün 4. kez bu kupayı müzesine götürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa final maçında Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı. Sosyal medyadan üzerinde 'Tebrikler Fenerbahçe' yazan sarı-lacivert bir görsel paylaşan Erdoğan'ın bu gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da sarılacivertlileri kutlayan bir paylaşım yaptı.