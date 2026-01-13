Arda Güler gündem oldu

İSPANYA Süper Kupa finalinde Barcelona, milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'i 3-2 mağlup etti. Arda Güler'in maçın son düdüğüyle birlikte öfke patlaması yaşarken, tekme sallayarak yere düşmesi gündem oldu. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil olurken, karşılaşma sonrası Arda Güler'in talihsiz anları kameralara yansıdı. Arda, maçın bitmesiyle birlikte saha kenarında duran şişeye tekme atmak istedi. Şişeye tekmeyi sallayan Arda'nın ayağı kaydı ve sırtüstü yere düştü. Hızla yerden kalkan milli futbolcu eliyle yere vurup soyunma odasına gitti.