Ege potada sustu

Bir önceki haftayı 4'te 3'le geçen Basketbol Süper Ligi'nin Egelileri, geçtiğimiz hafta sonunu galibiyetsiz kapattı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi, Manisa Basket ve Karşıyaka parkeden boynu bükük ayrıldı. Aliağa Petkimspor üst üste üçüncü yenilgisini evinde Tofaş'a 82-76 mağlup olarak aldı. Ligde ilk yarıyı 15 maçta 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle tamamlayan Petkimspor alt sıralardan kurtulamadı.

İZMİR'DE KRİTİK DERBİ BU HAFTA

Çarşamba günü FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde Yunanistan'da Peristeri'ye konuk olacak Petkim, ligde ise Karşıyaka deplasmanına çıkacak. Hafta sonundaki müsabaka iki Ege ekibi için de kırılma maçı olacak. Petkim kazanırsa düşme hattıyla arasındaki galibiyet farkını 3'e çıkaracak. Kaf- Kaf mücadeleden mutlu sonla ayrılırsa kümede kalma yarışında yeniden var olacak. Geçen hafta evinde Tofaş'ı mağlup ederek ivmelenen Kaf-Kaf ise Tofaş'a son saniye basketiyle kaybederek 1 haftayı daha ateş hattında tamamladı. Ligin ilk yarısını 3 galibiyetle tamamlayan yeşilkırmızılılar, ligde tutunmak için ikinci yarıdaki 15 maçta en az 7 galibiyet almaya çalışacak. PEREİRA'NIN 19 SAYISI YETMEDİ

4 galibiyetli Manisa Basket, Türk Telekom deplasmanında ilk yarıyı başa baş götürse de ikinci yarıda rakibine teslim oldu. Yeni başantrenörü Serhan Kavut yönetiminde ilk yenilgisini alan Ege ekibinde sezonun flaş ismi Brezilyalı uzun Maozinha Pereira'nın 19 sayısı galibiyete yetmedi. Manisa Basket, hafta sonu kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan Mersinspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yukatel Merkezefendi ise Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Safiport Erokspor önünde son periyotta 25-16'lık seriye karşı koyamayarak mücadeleyi kaybetti. Zafer Aktaş'ın öğrencileri hafta sonu 1 galibiyet üsttte yer alan Bursaspor'a misafir olacak.