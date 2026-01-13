F.Bahçe’nin genç yıldıza yakın takip

SON haftalarda istediği sonuçları alamayan Bodrum FK, Fenerbahçe'nin genç yıldızının peşinde. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe U19 takımının orta saha oyuncusu 2007 doğumlu Haydar Karataş ile ilgileniyor. Bodrum dışında ayrıca Sarıyer, Boluspor ve Sakaryaspor, Haydar Karataş'ın durumuyla alakalı Fenerbahçe yönetiminden bilgi aldı. Fenerbahçe, Haydar'ı yalnızca süre garantisi veren bir kulübe kiralamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe ile yakın ilişkileri olan Bodrum FK'nın Haydar transferini kısa sıra içinde bitirmek istiyor. Ara transfer döneminde şu ana kadar sessiz kalan Muğla temsilcisi, bu hafta içinde harekete geçerek yeni takviyelerini açıklaması bekleniyor. Ege ekibi, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında perşembe günü evinde Konyaspor'u konuk ettikten sonra, hafta sonu ligde Sivasspor'u yine Bodrum İlçe Stadı'nda misafir edecek.