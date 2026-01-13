KSK’de Roberto Gallinat sesleri

BASKETBOL Süper Ligi'nin ilk yarısını 3 galibiyetle kapatan ve ikinci devre çıkışa geçmesi gereken Karşıyaka Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezonun ortasında takım dağılmışken, kadroya katılan ve 9 maçta 19.4 sayı ortalaması tutturup, yeşilkırmızılıları kümede tutan en önemli faktörlerden olan 27 yaşındaki oyun kurucu Roberto Gallinat, yeniden gündeme geldi. Transfer yasağı sebebiyle, İzmir ekibi sadece yurt içinden transfer yapabiliyor. Karşıyaka yönetiminin, deneyimli ABD'li basketbolcunun buyout (serbest kalma) bedelini kulübü Çayırova Belediyespor'a sorduğu ve transfer için çalışmalara başladığı öğrenildi. Çayırova'nın 1. Lig'de zirveye oynaması transferi zorlaştırırken, yeşil-kırmızılıların, maddi fedakarlıklarda bulunarak transferi bitirmek için kararlı olduğu gelen bilgiler arasında. Taraftar da sosyal medyada Gallinat paylaşımları yaparak, ABD'li sporcunun takıma katılması konusunda yönetime uzun süredir çağrıda bulunuyor. İzmir ekibinin Egemen Güven'in ayrılığı sonrası, bir de yerli uzun transferi yapması bekleniyor.