Trabzonspor’a Ingiliz bek

SOL bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un, Sheffield United'ta forma giyen Harrison Burrows'u kadrosuna katmak için 5 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi. Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiralık olarak gönderdikten sonra kadrosunda sol bek mevkii için sadece Mustafa Eskihellaç kalan bordo-mavililer, bu bölge için arayışlarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisinin gündemine son olarak gelen isim ise Sheffield United'ta forma giyen Harrison Burrows oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki oyuncunun geçen sezon Sheffield'ın Championship'ten Play-Off finaline ulaşmasında kilit rol oynadığı ancak bu sezon zaman zaman formasını Sam McCallum'a kaptırdığı hatırlatıldı. Sheffield United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burrows, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.