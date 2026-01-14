Aliağa Petkim zirveyi istiyor

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Aliağa Petkimspor bugün kendisi gibi 2'de 2 yapan Yunan ekibi Peristeri'yle deplasmanda zirve mücadelesi verecek. Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki maç saat 21.00'de başlayacak. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederse kalan 3 maç öncesinde çeyrek final için çok büyük avantajı eline geçirecek. İlk maçında seyircisi önünde kupanın favorilerinden Zaragoza'yı son çeyrekteki etkili oyunuyla 98-75 mağlup eden Petkimspor, ikinci maçında ise zorlu İtalya deplasmanında Sassari'yi 72-76'lık skorla devirmişti.

İKİ FARKLI PERFORMANS

İzmir temsilcisi, Avrupa'daki başarılı performansını bu sezon lige yansıtmakta zorlandı. Türkiye'yi temsil ettiği FIBA Europe Cup'ta ilk grubunda 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan Petkimspor, ikinci turda da iki büyük zaferle toplamda 8. maçında 6. galibiyetini elde etmiş oldu. Aliağa ekibi ligde ise 15 haftada 5 galibiyette kaldı. Peristeri deplasmanının ardından ligde Karşıyaka ile çok kritik bir İzmir derbisine çıkacak olan Petkim, Avrupa'da ise haftaya Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

BROWN İMZAYI ATTI

Aliağa Petkimspor transferde ABD'li oyun kurucu Jaylon Brown ile sözleşme imzaladı. Süper Lig'de daha önce Karşıyaka ve Bursaspor formalarını giyen 31 yaşında, 1.83 boyundaki guard bu sezona Çin'de Liaoning Flying Leopards takımında başladı.