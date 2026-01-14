Altay’ın efsane ismi vefat etti

ALTAY'IN unutulmaz futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbol kariyerinin tamamını 1961-76 yılları arasında Altay'da geçiren, daha sonra siyah-beyazlı kulüpte teknik direktörlük görevi de üstlenen Elmastaşoğlu, Altay çatısı altında Türkiye Kupası'nı 1967'de futbolcu, 1980'de teknik direktör olarak kaldırmıştı.

Efsane ismin vefatı siyah-beyazlı camiada yasa neden oldu. Kulüpten ve TFF'den konuyla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı.