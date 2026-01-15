Altınordu’dan iki imza daha

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, ara transfer döneminde iki futbolcuyla daha anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertliler, Karaman FK'dan 33 yaşındaki stoper Sadi Karaduman ve Kastamonuspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Güven'le sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine Kulüp Müdürü Barış Ertosun ve Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir katıldı.

Altınordu ara transfer döneminde daha önce Gökhan Süzen, Ali Ceylan ve Selahattin Çankırlı ile anlaşmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada ki oyuncuya da kırımızılacivertli forma altında başarı dilendi. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Altınordu, çıkışını sürdürmek istiyor.