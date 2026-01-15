Antalyaspor: 0 Gençlerbirliği: 1

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu 2'nci maçında Hesap.com Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetti. Teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıran Antalyaspor'la devre arasında anlaşan Sami Uğurlu takımın başında ilk resmi maçına çıktı. 4'üncü dakikada kornerden gelen topla buluşan Boli'nin Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren golü faul gerekçesiyle iptal edildi. 11. dakikada oyuncularını uyarırken saha içine giren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 89. dakikasında Samed Onur'un kornerden yaptığı ortada Zan Zuzek'in kafa vuruşu ağlara gitti ve maç 0-1 sona erdi. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 6'ya yükseltirken, Antalyaspor puanla tanışamadı.