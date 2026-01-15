Denizlispor’un 6 puanı silindi

YILLARDIR mali krizle boğuşan ve sürekli alt lige gerileyerek BAL'a kadar düşen Denizlispor'a beklenen kötü haber geldi ve 6 puanı silindi. FIFA tarafından bazı yaptırım uyarılarıyla karşı karşıya kalan Denizlispor'a puan silme cezasının 2021-22 sezonu devre arasında Denizlispor'a gelen Portekizli sağ bekTiago Lopez'in dosyasından geldiği öğrenildi. Süper Lig'de Denizlispor forması giyen futbolcu, dönemin kulüp başkanı Ali Çetin tarafından gönderildiği için FIFA'ya açtığı alacak ve haksız fesih tazminatı ile birlikte, toplam 265 bin Euro alacağının ödenmediği işçin FIFA'ya başvurmuştu. Lopes'e ödeme takvimi 2 kez yapılandırılmasına karşın, borç yapılandırmasına uyulmadığı için borç 400 bin Euro'ya çıkmıştı. BAL 7.Grupta ilk yarı itibariyle 11 puanla son sırada bulunan yeşil siyahlıların puanı 5'e düşürüldü.

12 BEKLİYORDUK 6 GELDİ

İSMİNİN açıklanmasını istemeye yeşil siyahlı bir yönetici, "Doğrusu biz 12 puan puan silme bekliyorduk ama 6 geldi. Bizim beklediğimiz 12 puan silme cezası Marvin Dirk Bakalorz, Adam Stachowiak ve İsmail Aisaati dosyalarındandı ama Tıago Lopez dosyasından 12 Ocak 2026'da ceza TFF tarafından bize tebliğ edildi. Yönetim olarak bugün (Çarşamba), öğle saatleri toplanıp, yeni yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.