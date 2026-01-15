Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte teklif edilecek ücret

Galatasaray'da kurmaylar orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Gündeme gelen isimlerde bir türlü sonuca ulaşamayan sarı-kırmızılılar, rotasını yeniden Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. İşte milli futbolcunun transfer sürecinin detayları...
Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin netleştiği kaydedildi.
15 MİLYON EURO
Aslan'ın Hakan Çalhanoğlu transferi için kısa süre içerisinde Inter ile masaya oturmak istediği aktarıldı. Inter'in takımın kaptanları arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu devre arasında kaybetmek istemediği vurgulandı.