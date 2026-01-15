Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte teklif edilecek ücret

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İşte teklif edilecek ücret

Okan Buruk hocalığındaki Galatasaray, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, milli yıldız için gözden çıkardığı bonservis bedeli netlik kazandı.İşte trnsfer detayları...

Giriş Tarihi:

Galatasaray'da kurmaylar orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Gündeme gelen isimlerde bir türlü sonuca ulaşamayan sarı-kırmızılılar, rotasını yeniden Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. İşte milli futbolcunun transfer sürecinin detayları...

Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin netleştiği kaydedildi.

15 MİLYON EURO

Aslan'ın Hakan Çalhanoğlu transferi için kısa süre içerisinde Inter ile masaya oturmak istediği aktarıldı. Inter'in takımın kaptanları arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu devre arasında kaybetmek istemediği vurgulandı.

