KSK’den bağış hamlesi!

İZMİR'İN köklü spor kulübü Karşıyaka, yaşadığı mali sorunları aşmak ve kulübün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla "Hikayene Sahip Çık" isimli bir bağış kampanyası başlattı. Kampanya, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak'ta kamuoyuna duyuruldu. Kulüp, kampanya kapsamında 31 Mayıs 2026 tarihine kadar 50 milyon TL bağış toplamayı hedefliyor. Kampanyanın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, kampanyanın Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümünde başlatılmasının kendileri açısından anlam taşıdığını ifade etti. Cicibaş, kulübün içinde bulunduğu mali süreci geride bırakmak ve geleceğe yönelik daha sağlam bir yapı oluşturmak amacıyla birlik ve dayanışma çağrısında bulunduklarını belirtti.

ÖNEMLİ ADIMLARI ATILIYOR

YENİ yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cicibaş, göreve geldikleri 2025 yılının ikinci yarısından itibaren kurumsallaşma yönünde çeşitli adımlar attıklarını söyledi. Bu kapsamda satın alma, hukuk ve pazarlama departmanlarının yeniden yapılandırıldığını, iç denetim mekanizmalarının güçlendirildiğini ve bağımsız denetim firmalarıyla çalışılmaya başlandığını aktardı. Cicibaş, kulübün tarihsel bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayarak, yönetim sürecinde şeffaflık ilkesinin benimsendiğini ifade etti.

TARAFTARI DAVET ETTİ

KAMPANYANIN, kulüp camiasının daha geniş kesimlerine ulaşmasının hedeflendiğini belirten Cicibaş, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm Karşıyaka taraftarlarını destek olmaya davet etti. "Hikayene Sahip Çık" kampanyasına katılmak isteyenler için bağış yöntemleri arasında EFT/ havale ve SMS seçenekleri yer alıyor. Kampanya kapsamında, tüm GSM operatörlerinden "VARIM" yazarak 1912'ye gönderilecek kısa mesajlar aracılığıyla 100 TL bağış yapılabiliyor.