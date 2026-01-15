Minik Yusuf’un hayali Avrupa’da oynamak

TÜRKİYE'NİN önde gelen spor kulüplerinden ve altyapıya verdiği önemle bilinen Altınordu Spor Kulübü'nün alt yapısında dikkatleri üzerine çeken miniklerden biri olan Yusuf Eser, hayalinin yurtdışında oynamak olduğunu söyledi. Futbol yaşantısında kimseyi örnek almadığını ve sadece altyapı hocası Kamil Taşkesen'in direktiflerine uyduğunu ifade eden Yusuf, okuldan ve ders çalışmaktan kalan tüm boş zamanlarında sadece futbol düşündüğünü belirterek, "Ailemin de çok büyük desteği var. Beslenmem başta olmak üzere tüm bu sporla ilgili ihtiyaçlarımla annem ve babam özellikle ilgileniyor. Önce kulübüm Altınordu'ya ve Türk futboluna soyadımız gibi eser bırakan bir futbolcu olmak en büyük hayalim" diye konuştu.