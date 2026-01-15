Petkim lider

FIBA Europe Cup'ta ikinci tura yükselerek İzmir'in gururu olan Aliağa Petkimspor, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Grubunda ilk 2 maçında Zaragoza ve Sassari gibi ekipler karşısında fire vermeyen İzmir ekibi, üçüncü maçında da zorlu Peristeri deplasmanında kazanmayı başardı: 61-82. Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı. Rakibinin pota altından bulduğu sayılara hızlı hücumlarla cevap veren Petkim, çaldığı topları da iyi değerlendirdi ve ilk çeyreği 14-22 önde geçti. İkinci çeyrekte ev sahibi ekip seyircisinin de desteğiyle toparlandı. Dış şutlardan gelen 2 basketle fark kapandı. Peristeri'nin hücumlarına Franke önderliğinde doğru hücumlarla cevaplar veren Aliağa, devreye 36-40 önde girmeyi başardı.

MAÇA ORTAK ETMEDİ

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip savunmasını sertleştirdi. İlk bölümde oyun sık sık faullerle dururken, Petkim 45-50 öndeyken yakaladığı 10 sayılık seriyle farkı açtı: 45-60. Son çeyreğe de 48-60'lık skorla girildi. Dördüncü periyodun başında oyun gerilirken, fark 9 sayıya inse de Aliağa Petkim sakin kaldı ve farkı tekrar yukarıya çekti. Son bölümlerde rakibin oyundan kopmasıyla temsilcimiz aradaki farkı 19'a kadara çıkardı. Karşılaşma son bölümdeki karşılıklı basketlerle 61-82 sona erdi. Bu sonuçla Grubunda üçüncü maçında da galip gelen Aliağa Petkimspor, zirveyi tek başına ele geçirdi.