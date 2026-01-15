Şampiyon kardeşlerin hedefi altın madalya

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yaşayan Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Milli Hakem Terkan Ercan'ın kızları Alya (14) ve Hira Ercan (16) gözünü zirveye dikti. Henüz iki yaşında kick boksa başlayan Alya ve Hira Ercan kardeşler, daha önce katıldıkları Dünya Kick Boks Kupası'nda farklı ülkelerden sporcuları geride bırakarak dünya ikinciliği elde etti. Kardeşlerin yeni hedefi ise mayıs ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyon olmak. Babaları tarafından çalıştırılan Alya ve Hira Ercan kardeşler, her gün en az iki saat antrenman yaparak dünya kupasına hazırlanıyor. Alya ve Hira kardeşler, Kupayı hem ülkemize hem de Marmaris'e getirmek istiyoruz" dediler.