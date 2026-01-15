Tire 2021 FK kötü gidişatı bitirecek

3. Lig 4. Grup'ta, Karşıyaka ve Kütahyaspor karşısında sahadan puansız ayrılan Tire 2021 FK, Balıkesirspor maçıyla birlikte kötü gidişe 'dur' demeye hazırlanıyor. Bahis skandalında toplam 10 oyuncusu ceza alan sarı-kırmızılılarda, 2023 yılında bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Ufuk Uysal da tıpkı Kütahyaspor maçında olduğu gibi yine kulübede yerini alamayacak ve maçı tribünden izleyecek. Sakat futbolcusu bulunmayan İzmir ekibinde sadece sarı kart cezalısı Sercan Uslu forma giyemeyecek. PFDK'ya savunmasını en kısa sürede vermeyi beklediğini ifade eden teknik direktör Ufuk Uysal, "İki maçlık yenilgi periyodumuzu bu maçla birlikte kırmak istiyoruz. İlk maçta deplasmanda rakibimizi 2-1'lik skorla yenmeyi başarmıştık. Hafta boyunca Balıkesirspor maçına hazırlandık. 3 puan alarak tekrar çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.