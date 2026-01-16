Bodrum kupada kayıp

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Bodrum Futbol Kulübü taraftarı önünde konuk ettiği Süper Lig temsilcisi Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 29. dakikada Ege'nin pasında topla buluşan Seferi'nin şutunda kaleci Deniz geçit vermedi. 40. dakikada Tunahan'ın ortasında topla buluşan Muleka'nın şutunda kaleci Bahri meşin yuvarlağı kontrol etti. 45. dakikada Umut'un pasında topla buluşan Bjorlo şık bir vuruşla Konyaspor'u öne geçirdi: 0-1. Karşılaşmada ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

EGE DENGE GETİRDİ

56. dakikada Dimitrov'un savunmada Uğurcan'dan kaptığı topun ardından verdiği pasta Seferi'nin şutunu kaleci Deniz çıkardı. Ancak seken topu önünde bulan Ege skora denge getirdi: 1-1. 63. dakikada ani gelişen Bodrum atağında Dimitrov'un pasında altıpas üzerinde Adem topu auta gönderdi. 66. dakikada Ahmet'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bjorlo'nun şutunda Bahri geçit vermedi. 79. dakikada Deniz'in kullandığı kornerde İsmail'den seken topu önünde bulan Svendsen takımını yine öne geçirdi: 1-2. Bodrum FK evinde Konyaspor'a 2-1 kaybetti.