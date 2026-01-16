Buca’nın süper ikilisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekerken, sarı-lacivertli ekibin hücum hattının 'süper ikilisi' performanslarıyla ön plana çıkıyor. Mecit Deniz ile Berke Örer, ortaya koydukları performansla hem takımlarının skor yükünü çekiyor hem de taraftarın beğenisini kazanıyor. Sezon başından bu yana sergilediği oyunla yıldızını parlatan Mecit Deniz, ligde çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Mecit, Buca'nın hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstleniyor. Takımın bir diğer etkili ismi Berke ise performansıyla adeta göz dolduruyor. Bu sezon 18 maçta forma giyen Berke, 6 gol ve 3 asistlik istatistiğiyle takımının en skorer oyuncularından biri olmayı başardı. İkilinin performansı, Bucas 1928'in ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşırken, sezonun ikinci yarısında bu katkının daha da artması bekleniyor.