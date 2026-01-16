  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Galatasaray’da Torreira gündemi! Ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’ın transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldızının ayrılmak istediği öne sürüldü. İşte Uruguaylı yıldızı transfer detayları...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceği ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuya, Güney Amerika'dan talip olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya Atletico Mineiro'nun ilgisinin bulunduğu belirtildi.

ŞARTLARI DEĞİŞMEYECEK

Atletico Mineiro'nun Lucas Torreira'ya Galatasaray'daki şartlarının aynısını sunacağı aktarıldı. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcunun ayrılığına devre arasında izin vermeyeceği kaydedildi.

TORREIRA TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın ayrılığa şu an için sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda kurmayların, hiçbir bonservis bedelini kabul etmeyeceği ifade edildi.

