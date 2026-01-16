Göztepe'de 'JEH' tamam!

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıda Avrupa Kupaları hedefini tutturmayı hedefleyen Göztepe, uzun süredir üzerinde çalıştığı forvet transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılıların, Brezilya Serie B ekiplerinden Ponte Preta forması giyen Jeferson Marinho ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. "Jeh" lakabıyla tanınan 26 yaşındaki golcüyle bir süredir temas halinde olan İzmir temsilcisinin, transferde önemli bir aşama kaydettiği ifade edildi. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi. Göztepe yönetiminin bu transfer için Ponte Preta'ya yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.