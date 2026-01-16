Göztepe'de 'JEH' tamam!

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıda Avrupa Kupaları hedefini tutturmayı hedefleyen Göztepe, uzun süredir üzerinde çalıştığı forvet transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılıların, Brezilya Serie B ekiplerinden Ponte Preta forması giyen Jeferson Marinho ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. "Jeh" lakabıyla tanınan 26 yaşındaki golcüyle bir süredir temas halinde olan İzmir temsilcisinin, transferde önemli bir aşama kaydettiği ifade edildi. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi. Göztepe yönetiminin bu transfer için Ponte Preta'ya yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.
İLK AVRUPA TECRÜBESİ
Kariyerinde ilk kez ülkesi Brezilya dışında forma giymeye hazırlanan genç forvetin, Avrupa'da kendini gösterme ve vitrine çıkma hedefi doğrultusunda
Göztepe'yi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi. Profesyonel futbol kariyerine GE Mauaense U20 takımında başlayan Jeferson Marinho, ardından Itapirense-SP ve Olimpia-SP formalarını terletti.
Hızı, fizik gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken Jeh, Ponte Preta'da sergilediği performansla birçok kulübün radarına girmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin, transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökerek oyuncuyu Antalya kampına yetiştirmeyi planladığı öğrenildi.