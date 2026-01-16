G.Saray’da yeni aday

GALATASARAY, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den oluşan forvet hattına güçlendirmek için harekete geçti. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki aşamaya geçmek isteyen Aslan, İngiltere'den sürpriz bir ismi gündemine aldı. Ünlü menajer George Gardi, 75 milyon Euro bedelle transfer olduğu Manchester City'de beklediği süreleri alamayan ve takımdan ayrılması beklenen kanat forvet oyuncusu Omar Marmoush'u Galatasaray'a önerdi. City'den geçici olarak ayrılmaya yanaşan Mısırlı oyuncunun önceliği ise Premier Lig'de kalmak. Aston Villa ve Tottenham'ın da radarında olan Marmoush'un Türkiye'ye sıcak bakıp bakmayacağı merak ediliyor. Galatasaray, Gardi'den gelen bu öneri sonrası Manchester City'e yıldız oyuncu için sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kartı ve kadrosunda barındırdığı yıldız isimleri referans göstererek, Marmoush'u ikna etmeye çalışacak. 26 yaşındaki oyuncunun Aslan'a 'olur' vermesi halinde Başkan Dursun Özbek ve ekibi transfer için resmi adımları atacak.