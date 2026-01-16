Kante’de mutlu son

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Al İttihat forması giyen Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile Fenerbahçe anlaşma sağladı. Kante'nin transfer süreci için Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye döndü. Ertan Torunoğulları havalimanında yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" ifadelerini kullanırken "Kante geliyor mu?" şeklinde gelen sorusuna "Geliyor" yanıtını verdi. N'Golo Kante'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad ile bonservis sorununu çözmesini bekleyen Fenerbahçeli yetkililer duruma göre hareket edecek. Fenerbahçe, Fransız oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.