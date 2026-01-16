TRABZONSPOR'DA Ernest Muçi fırtınası devam ediyor. Bordo-mavililerin, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Arnavut oyuncu kupada da gollerine devam etti. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 yenen Trabzonspor'da Ernest Muçi, fileleri iki kez sarsarak çok önemli bir katkı daha sağladı. Muçi, lig ve kupa olmak üzere iki kulvarda da toplam 9 gole ulaşarak takımın en skorer isimlerinden biri oldu. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Paul Onuachu 16 resmi maçta 11 golle en golcü oyuncu konumunda.

10 PUANLIK KATKI YAPTI

Nijeryalı futbolcuyu 17 karşılaşmada 9 golle Ernest Muçi ve 19 karşılaşmada 9 gol kaydeden Felipe Augusto takip etti. Süper Lig'de son 5 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandıran Muçi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 2 gole imza attı. Trabzonspor, Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak 10 puan topladı.