Büyük Altay 112 yaşında

İzmir'in ve Türk futbolunun asırlık çınarı Altay Spor Kulübü, 16 Ocak 1914'te temelleri atılan köklü tarihinin 112. kuruluş yıl dönümünü dün çeşitli etkinliklerle kutladı. Camianın efsane kaptanlarından Ayfer Elmastaşoğlu'nun yakın zamanda yaşadığı kayıp nedeniyle bu yılki kutlamalar, coşkulu şenliklerden ziyade sade bir programla gerçekleştirildi. Saat 11:00'de Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla tören başladı. Altay Spor Kulübü yönetimi, teknik heyet, altyapı oyuncuları törende hazır bulundu. Başkan Sinan Kanlı, 112. yıldönümüne özel bir konuşma yaptı ve Atatürk anıtına çelenk takdimi gerçekleştirdi. Öğleden sonra 15.30'da ikindi namazının hemen ardından Alsancak Hocazade Camii'nde, hayatını kaybeden tüm Büyük Altaylılar anısına Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından cami önünde lokma dağıtımı

yapıldı. Saatler 19.14'ü gösterdiğinde ise Alsancak Migros önünden harekete geçen kortej, Ayfer Kaptan'a özel hazırlanan pankartları taşıyarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüdü. Kortej, 20.30'da Gündoğdu Meydanı'na ulaştığında burada meşaleler yakıldı ve havai fişeklerle Alsancak'ta renkli görüntüler oluşturdu.