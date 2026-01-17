Göztepe’den Kennedy atağı!

Süper Lig'de ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Göztepe transferde vites yükseltti. Geçtiğimiz sezon ve ligin başlarında sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle sıkıntı yaşayan İzmir ekibi, bunun yeniden yaşanmaması için işi sıkı tutuyor. Şu ana kadar kadrosuna Alexis Artunes, Şamil Öztürk ve Guilherme Luiz'i katan sarı-kırmızılılar, Ponte Preta'dan forvet Jeh'le de her konuda anlaşırken imza aşamasına geldi. Ancak Göztepe'nin bu oyuncuyla da yetinmeyeceği ve bir Brezilyalı hücumcunun daha peşinde olduğu ortaya çıktı.

20 MAÇTA 2 GOL ATTI

Göz-Göz'ün Fluminense forması giyen hücum oyuncusu John Kennedy Batista de Souza için girişimlere başladığı öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcunun hücumun her bölgesinde forma giyebildiği belirtildi. Futbola Fluminense'de başlayan 23 yaşındaki isim, Ferroviaria ve Pachuca'da kiralık olarak da forma giydi.

Geride bıraktığımız sezon Brezilya ekibinde 20 maça çıkan Kenndy rakip ağları iki kez sarstı. Oyuncun da Avrupa'ya gitmek istediği ve önündeki örnekler nedeniyle Göztepe'nin iyi bir tercih olarak gördüğü öğrenildi. Göztepe'nin kurmaylarının transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Taraftarın hasreti SONLANIYOR

SÜPER Lig'de sezonun ilk devresini 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe, pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için geri sayıma geçti. Son olarak evinde Samsunspor'u 2-0 yenerek 2025 yılına mutlu veda eden sarı-kırmızılılar Avrupa hedefi doğrultusunda tamamen galibiyete odaklandı. Ara transfer döneminde İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ve kaleci Şamil Öztürk'le sözleşme imzalayıp, diğer Brezilyalı forvet Jeh ile prensipte anlaşma sağlayan Göz-Göz'de sakat ve cezalı oyuncu da kalmadı. Uzun süre sonra tam kadro hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde taraftarların satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Antunes şoku yaşanıyor.

GÖZTEPE'NİN devre arasında kadrosuna kattığı Alexis Artunes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İsviçreli hücum oyuncusunun sakatlık yaşadığı ve bir süre takımdan uzak kalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekiple Söke 1970 SK ve CSKA 1948 maçlarında görev alan yıldız futbolcu gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Tecrübeli futbolcu Söke ağlarını da bir kez sarsmayı başardı. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Antunes'in yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yani yıldız futbolcu, Rizespor, Fenerbahçe ve Karagümrük müsabakalarında forma giyemeyecek.