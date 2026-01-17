İtalya ekibi Atalanta Raspadori’yi açıkladı

ATALANTA, Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori transferini açıkladı.İtalyan ekibi, Raspadori için Atletico Madrid'e 23 milyon Euro bonservis ödeyecek. Yaz transfer döneminde Napoli'den Atletico Madrid'e giden 25 yaşındaki futbolcu, beş ay sonra ülkesi İtalya'ya geri döndü. Atletico Madrid forması altında 15 maçta süre bulan Raspadori, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Yıldız futbolcu, İtalyan ekibine geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, Atalanta'nın bir sistem takımı olduğu ve bu sebeple bu takımın formasını giymekten onur duyacağını belirtti. İspanya'da mutsuz olan Raspadori'nin imza törenindeki güler yüzü İspanya medyasında da manşetlere taşındı.