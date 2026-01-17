Merkezefendi gurbette mutlu

Basketbol Süper Ligi'nde inişli çıkışlı bir grafik çizen Merkezefendi Basket, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Bursaspor'u 103-107 yendi. Karşılaşmaya iki ekip de oldukça dengeli başlarken, ilk periyot ev sahibi ekibin 22-21'lik üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Merkezefendi, soyunma odasına 35-49'luk üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte de farkın kapanmasına izin vermeyen Denizli ekibi, son çeyreğe 55-67 üstün girdi. Nefes kesen son periyot 90-90 sona erdi ve müsabaka uzadı. Merkezefendi Belediyesi Basket son 5 dakikada da hata yapmadı ve karşılaşmadan 103-107 üstünlükle ayrıldı.