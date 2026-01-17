Mert’ten genç isme forma jesti geldi

FENERBAHÇE'NİN Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yendiği maçta tüm dikkatleri 2. Lig ekibinin 20 yaşındaki kalecisi Beytullah Buğra İpek çekti. 82. dakikada Anderson Talisca'nın golüne kadar 8'i ilk yarıda 9 çok kritik kurtarışa imza atan, ceza sahası içindeki net pozisyonlarda refleksleriyle öne çıkan Beytullah ilk tebriği sarılacivertli takımın, A Milli formayı giyen tecrübeli mevkidaşı Mert Günok'tan aldı. Karşılaşma bitiminde Mert, 11 yıl sonra döndüğü sarı-lacivertli takımda giydiği ilk formasını Beytullah'a iletilmesi için Beyoğlu Yeni Çarşı soyunma odasına gönderdi.

DUYGULANDI

36 yaşındaki tecrübeli ismin bu jesti karşısında duygulanan genç kaleci, "Benim için unutulmaz bir andı. Mert Günok gibi A Milli Takım formasını giyen bir ismin böyle bir davranışta bulunması, sadece benim için değil tüm genç oyuncular için çok değerli. Umarım ben de bir gün A Milli Takım için ter dökerim" açıklamasını yaptı.