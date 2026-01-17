Naz-Naz’da Kaya sessizligini bozdu

TÜRKİYE'Yİ sarsan şike soruşturması kapsamında tutuklanan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, cezaevinden yazdığı mektupla kamuoyuna seslendi. Silivri 1 Nolu Cezaevi C-3 Koğuşu'ndan kaleme aldığı mektupta Kaya, hakkında yürütülen soruşturmanın haksız olduğunu savundu. Kaya, 2023-24 sezonundaki Ankaraspor maçı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını belirterek, aynı maçla ilgili iki yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve TFF Etik Kurulu tarafından yapılan incelemelerde aklandıklarını ve haklarında takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Kaya, mektubunda bugün gelinen noktayı sert sözlerle eleştirerek, "Bugün ise aynı maç ve aynı iddialarla hakkımızda linç kampanyası yürütülmesi sonucunda haksız yere kamuoyunun önüne atıldık" ifadelerini kullandı. Camia ve taraftara da seslenen Kaya, "Alnımız ak, başımız diktir. Allah'ın izni ile bu badireleri atlatacağız" dedi.