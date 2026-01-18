Okan Buruk’tan Osimhen açıklaması! İşte döneceği o tarih

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maçta kazanan çıkmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK müsabakası sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5-3-2 oynadılar. Öndeki santrforları da savunmaya geldi, katı savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus'la pozisyon yakaladık, duran toplar vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. Yüzde 72-73 topa sahip olduk ilk yarıda. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık" dedi.

"PAZARTESİ ANTREMANDA OLACAK"

Victor Osimhen'in dönüş tarihiyle ilgili Okan Buruk, "Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Bugün üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak" dedi.