Samsunspor’un rakibi Shkendija oldu

İSVİÇRE'NİN Nyon kentinde çekilen kura ile Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi Play- Off turundaki rakibi belli oldu. Temsilcimiz Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti. Samsunspor, seri başı olduğu için eşleşmenin ikinci ayağını kendi seyircisi önünde oynayacak. İlk maç 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kuzey Makedonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Samsunspor, 10 puan toplayarak lig aşamasını 12. sırada tamamlamıştı ve Play-Off aşamasında mücadele etme hakkı kazanmıştı. Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen (Tetovo) şehrini temsil eden ve ilk kez Konferans Ligi'ne katılan Shkendija, lig aşamasını 22. sırada tamamlayarak Play-Off turuna kalmıştı.