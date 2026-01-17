Süper Lig Galatasaray – Gaziantep FK maçı saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda?

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak. Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Bilal Gölen üstlenecek.

Galatasaray – Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

