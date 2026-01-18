Altınordu puanla yetindi

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekiplerinden Altınordu, 20. haftada evinde zirve yarışındaki İskenderunspor'u konuk etti. İlk bölümde konuk ekip daha çok topa hakim olurken oyun sık sık faullerle durdu. İskenderun, 19'da Enes Şahin'in golüyle öne geçti. 23. dakikada iki ekipte de zorunlu oyuncu değişiklikleri yapıldı. Altınordu'da Keni Var Uzun sakatlığı sebebiyle yerini Ali Ceylan'a bıraktı. İzmir ekibi, takımın golcü isimlerinden Kerim Avcı ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

TABELA DEĞİŞMEDİ

İKİNCİ yarının büyük bir bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. Kalan

dakikalarda gol sesinin çıkmadığı karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla puanını 13 yapan kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi, maç fazlasıyla Bucaspor'un üstüne çıktı. İskenderunspor ise 36 puanla 5. sıraya yerleşti. Altınordu, önümüzdeki hafta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 24 Erzincan'a konuk olacak.