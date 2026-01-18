Kaf-Kaf mı? Petkim mi?

BASKETBOL Süper Ligi'nde ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu sezonda küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, bugün saat 20.30'da evinde İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşilkırmızılılar kritik karşılaşmayı kazanarak ligde kalma umutlarını artırmayı hedeflerken, 5 galibiyetli Petkim de bu maçı kazanarak hem alt sıralardan uzaklaşmak hem de Play- Off hattına yaklaşmak istiyor. Oldukça sıkıntılı bir sezon geçiren Karşıyaka, bu sezon ligi uzun süre 1 galibiyetle götürmüş, son 5 hafta içerisinde aldığı 2 galibiyetle çıkışa geçmişti. Lig sonuncusu Büyükçekmece'yi deplasmanda yendikten sonra Bahçeşehir ve Erokspor maçlarını son topta kaybeden KSK, evinde Tofaş'ı uzatmada devirerek moral bulsa da ardından Bursaspor'a yine son topta kaybetmişti. Aliağa Petkimspor ise ligde inişli çıkışlı bir grafik çizse de FIBA Europe Cup'ta aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. İlk grubunu 4 galibiyetle lider bitirdikten sonra ikinci tur grubunda 3 maçta 3 galibiyet alan Petkim, zorlu Karşıyaka deplasmanına da çarşamba günü aldığı Peristeri galibiyetinin moraliyle gelecek.

Petkim'de Utomi gitti

ALİAĞA Petkimspor'da ABD'li oyun kurucu Daniel Utomi'nin sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Daniel Utomi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Kendisine kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. İzmir ekibi, ABD'li basketbolcuyla 3 Eylül 2025'te sözleşme imzalandığını duyurmuştu.