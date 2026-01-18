KSK 90'da yıkıldı!

T FF 3. Lig 4. Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta Karşıyaka , evinde konuk ettiği Kütahyaspor 'a 1-0 yenilerek ağır yaralı aldı. 17. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Hüseyin'in sol çaprazdan sağ ayağıyla sert şutu yakın direğin dibinden üstten auta gitti. 31. dakikada Karşıyaka kaptanı Tolga'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ensar arka direkte kafayı vurdu, kaleciyi geçen top kaleye gitmek üzereyken defans ayak koydu ve mutlak gol kaçtı. 43. dakikada Tolga, sağ çaprazdan kullandığı frikikte herkes orta beklerken direk kaleye vurdu ve top az farkla yakın direğin dibinden auta çıktı. Kritik randevuda ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.





Basatemür'den 4 değişiklik

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, geçen hafta 0-0 berabere kaldıkları Afyonspor maçı ilk 11'inden 4 farklı oyuncuyu dün Kütahyaspor karşısında sahaya sürdü. Basatemür, Onur İnan, Berat Şahin, Doğanay Avcı ve Yakup Arda'nın yerlerine Alpay Eroğlu, Tolga Ünlü, Adem Yeşilyurt ve Hüseyin Gündüz'ü ilk 11'e monte etti. Devre arasında transfer edilen Hüseyin ilk kez yeşil-kırmızılı formayı giyerken, geçen hafta U19 milli takımında yer aldığı için Afyonspor karşısında görev almayan Adem de yeniden ilk 11'e döndü.