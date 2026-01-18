Muglaspor: 1 Sincan Ankara: 0

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Ege ekiplerinden Muğlaspor, ligin ikinci yarısında ilk haftayı bay geçmesinin ardından dün sahasında Sincan Belediye Ankaraspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, hızlı başladığı maçın 9. dakikasında Abdurrahman Canlı'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Ege temsilcisi, kalesini de gole kapatmayı başarınca karşılaşma 1-0 sona erdi. Direkt rakibini devirerek puanını 41 yapan Muğla zirvedeki Batman ile aradaki farkı 2'ye indirdi.