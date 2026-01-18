Trabzonspor, Kocaelispor'u mağlup etti

Bordo-mavili futbol takım ise "Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe Augusto" 11'i ile sahada yer aldı.

Mücadeleyi bordo-mavililer 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü 18.dakikada Bruno Petkovic kaydederken, Karadeniz temsilcisinin golleri 44.dakikada Felipe Augusto, 90+1'de ise Ernest Muci'den geldi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor 23 puanda kalırken, Trabzonspor ise 38 puana yükseldi. Kocaelispor, gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MUSTAFA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kocaelispor karşısında Bruno Petkoviç'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gören Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'un Kasımpaşa ile karşılaşacağı müsabakada cezalı duruma düştü.