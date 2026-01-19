Aliağa nihayet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Aliağa Futbol Kulübü, evinde kendisi gibi üst sıralar için mücadele eden Gebze Spor'u 1-0 yenerek, 4 maç sonra 3 puana uzandı. İzmir ekibinde 16. dakikada Burak Süleyman'ın sağ kanattan kullandığı korner, rakip ceza sahasında karambol yarattı. Pozisyonu iyi takip eden Mertcan'ın ceza sahası içinden vuruşunu Gebze defansı son anda kaleye giderken önledi. 38. dakikada ev sahibinin golü geldi. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Burak Süleyman'ın ceza sahası içine gönderdiği ortayı Veli Çetin kafayla altı pasa gönderdi. Hasan Kılıç müsait pozisyonda gelişine bir kafa vuruşuyla rakip kaleciyi avlayarak topu ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı sarısiyahlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYI BİLDİ

64'te hızlı gelişen Gebzespor akınında defansın arkasına sarkan Alpay'ın sağ çaprazdan şutu, direğin yanından dışarı çıktı. 78'de gelişen Gebzespor atağında Tolunay'ın sol kanattan yaptığı ortada Batuhan kale içinde topa yükseldi, kafayı vurmak üzereyken, Aliağa kalecisi Ahmet yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Hakem de pozisyonda faule hükmederek oyunu durdurdu. 80'de Gebzespor yeniden gole yaklaştı. Alpay'ın sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Batuhan'ın tek vuruşu uzak direğin dibinden dışarı çıktı. 90+2'de Aliağa FK'nın kazandığı frikikte, kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıkta topun başına geçen Harun'un sol ayağıyla şutu, üst direğin üstünden auta çıktı. Mücadelede başka gol olmadı ve Aliağa Futbol Kulübü, Gebzespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.