Altay hediye veremedi

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Altay, taraftarına doğum günü hediyesi veremedi. Hafta içinde 16 Ocak'ta kuruluşunun 112'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan siyah-beyazlıların, farklı yenilgiyle morali bozuldu. İlk yarının son 4 maçını kazandıktan sonra üst sıraları düşünmeye başlayan İzmir temsilcisi, ikinci devrede Uşakspor'dan sonra Ayvalıkgücü Belediyespor'a da teslim olarak yeniden sıkıntılı sürece girdi. Bu arada Ayvalıkgücü Belediyespor, Altay'ın efsane futbolcularından Vosvos Aytekin lakaplı Aytekin Erhanoğlu'na (84) müsabaka öncesi çiçek verdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altay'ın ve Türk futbolunun Ayvalık'tan çıkan gururu Aytekin Erhanoğlu'nu, Ayvalıkgücü Belediyespor- Altay maçında büyük bir gurur ve alkışlarla onurlandırdık" ifadelerine yer verdi. Altay ise efsane oyuncuya forma hediye etti.