Altınordu puanları topluyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Play-Off potasında yer alan İskenderunspor'la 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, güçlü rakibinden puan kopararak kümede kalma iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir temsilcisi son 5 müsabakada sadece 1 kez mağlubiyet alırken, 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanı hanesine yazdırdı. Altınordu iç sahada ise yine galip gelemedi. Kırmızı-lacivertliler bu sezon seyircisi önünde çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet, 3 beraberlik gördü. Altınordu'nun teknik direktörü Ender Traş, "Bu büyük camiayı ayakta tutmak için karakteri yüksek oyuncu kardeşlerimle, evlatlarımla beraber son terimize kadar yüksek özveri ve mücadele içinde olacağız" dedi.