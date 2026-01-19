Benrahou önce attı sonra takımı yaktı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor karşısında şok bir beraberlik alan Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı'nın Faslı oyuncusu Yasin Benrahou'ya kızgınlığı kameralara yansıdı. 90+6'da muhteşem bir frikik golüyle takımını 2-1 öne geçiren Benrahou, gol sevincinde formasını çıkarınca 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. O sırada küplere binen Dalcı'nın Benrahou'ya kızgınlığı dikkatlerden kaçmadı. Ege ekibi 10 kişi kaldıktan 2 dakika sonra 90+9'da yediği golle 1 puana razı oldu. 3'te 3 yapma şansını kaçıran siyah-beyazlılar Play-Off hattına yaklaşma fırsatını da tepmiş oldu.