Buca’nın gücü yetmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 deplasmanda karşı karşıya geldiği Şanlıurfaspor'a 3-2 mağlup oldu. Son maçında Karaman FK'yı 5-0 yenen İzmir temsilcisi, 16. dakikada Vedat Bora'nın kaydettiği golle yenik duruma düştü: 1-0. Karşılaşmanın 34. dakikasında sarılacivertliler Berk Yıldız'ın golüne ve farkın ikiye çıkmasına engel olamadı: 2-0. Şanlıurfa temsilcisi 60. dakikada Çınar Tarhan'ın golüyle iyice rahatladı: 3-0. Bucaspor 1928'de 63. dakikada Sercan Deniz farkı ikiye indirdi: 3-1. 76. dakikada İzmir ekibi Buğra Akçagün'ün golüyle umutlandı: 3-2. 90+5. dakikada Güney skoru belirleyen golü kaydetti: 4-2. Buca sahadan puansız ayrıldı.