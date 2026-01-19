  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Gururumuz Zeynep

Gururumuz Zeynep

Avustralian Open’da ana tabloya yükselen Zeynep Sönmez, Ekaterina Alexandrova’yı yenerek teklerde ikinci tura yükselmeyi başaran ilk kadın Türk tenisçi olarak kayıtlara geçti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Gururumuz Zeynep

SEZONUN ilk Grand Slam turnuvası Avustralian Open'da, elemelerden ana tabloya yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı 7-5, 4-6, 6-4 yenerek kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini elde etti ve adını turnuvanın ikinci turuna yazdırdı. Zeynep WTA sıralamasında 112'nci basamakta yer alırken; tecrübeli tenisçi Alexandrova Grand Slam'lerde daha derin turlar görmüş, dünya 11 numarası olarak korta çıktı. Maçın ilk setinde Sönmez, 2-5 geriden gelip iki set puanı kurtararak ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı. Sönmez ikinci sete servis kırarak başladı. Alexandrova'nın karşı atakları ve rallileri, Sönmez'in üst üste kısa hatalar yapmasına neden oldu ve bu seti 6-4 kazanarak setlere eşitlik getirdi. Final setinde Alexandrova Sönmez'in temposuna cevap vermekte zorlandı ve Sönmez karar setine 6-4 ile noktayı koydu. Bu galibiyetle Zeynep Avustralian Open'da teklerde ikinci tura yükselen ilk kadın Türk tenisçi olarak kayıtlara geçti.

MİLLİ TENİSÇİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

AVUSTRALYA Açık'ta Zeynep Sönmez'in, Alexandrova'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada örnek bir davranış sergiledi. Zeynep, maç esnasında fenalaşan top toplayıcı çocuğu fark ederek yanına giderken, saha kenarına kadar eşlik etti. Zeynep'in bu hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA