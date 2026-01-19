Gururumuz Zeynep

SEZONUN ilk Grand Slam turnuvası Avustralian Open'da, elemelerden ana tabloya yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı 7-5, 4-6, 6-4 yenerek kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini elde etti ve adını turnuvanın ikinci turuna yazdırdı. Zeynep WTA sıralamasında 112'nci basamakta yer alırken; tecrübeli tenisçi Alexandrova Grand Slam'lerde daha derin turlar görmüş, dünya 11 numarası olarak korta çıktı. Maçın ilk setinde Sönmez, 2-5 geriden gelip iki set puanı kurtararak ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı. Sönmez ikinci sete servis kırarak başladı. Alexandrova'nın karşı atakları ve rallileri, Sönmez'in üst üste kısa hatalar yapmasına neden oldu ve bu seti 6-4 kazanarak setlere eşitlik getirdi. Final setinde Alexandrova Sönmez'in temposuna cevap vermekte zorlandı ve Sönmez karar setine 6-4 ile noktayı koydu. Bu galibiyetle Zeynep Avustralian Open'da teklerde ikinci tura yükselen ilk kadın Türk tenisçi olarak kayıtlara geçti.

MİLLİ TENİSÇİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

AVUSTRALYA Açık'ta Zeynep Sönmez'in, Alexandrova'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada örnek bir davranış sergiledi. Zeynep, maç esnasında fenalaşan top toplayıcı çocuğu fark ederek yanına giderken, saha kenarına kadar eşlik etti. Zeynep'in bu hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı.