Beşiktaş’ta Rafa Silva ayrılığı! İşte kasaya girecek olan ücret

Beşiktaş'ta bir süredir maçlara çıkmayan Rafa Silva'nın geleceği netleşti. Beşiktaş ile Portekiz ekibi, Rafa Silva'nın transferi için prensipte anlaştı. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun Rafa Silva için İstanbul'a gelmişti. İŞte Portekizli oyuncunun transfer detayları...

PORTEKİZLİ OYUNCUNUN BONSERVİSİ

Siyah-beyazlı takımdan kısa süre içinde resmi olarak ayrılacak olan Silva, 21 Ocak Çarşamba günü (yarın) Portekiz'e gidecek. Portekiz temsilcisi, Rafa Silva için Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada ayrıca 1 milyon euro performansa bağlı bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi. Bonus maddesinin gerçekleşmesi halinde transferin toplam maliyeti 7 milyon euroya kadar çıkabilecek. Beşiktaş ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Benfica'nın Rafa Silva ile ilgili girişimde bulunduğunu açıklamıştı.