Bodrum’a kabus çöktü

TRENDYOL 1. Lig'de üst üste 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer'in de bahis soruşturması kapsamında PDFK'ya sevk edilmesi sebebiyle kulübe adeta kabus çöktü. TFF'nin önceki akşam Süper Lig harici profesyonel liglerde son beş yılda görev yapan 297 antrenörü PFDK'ya sevk ederken Eşer de bu antrenörler arasında yer alıyor. Son olarak evinde Sivasspor'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar yaşanan sancılı süreci atlatmanın yollarını arıyor. Öte yandan Bodrum FK'nın yöneticilerinden Öztürk Ailesi açıklamada bulundu. Fikret Öztürk'ün oğlu Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla yeni yönetimin önünü açmak ve süreci tam yetkiyle yürütmelerini sağlamak amacıyla Öztürk Ailesi olarak sorumluluklarımızı tamamen devretmiş bulunuyoruz Yeni Başkanımız Taner Ankara'ya, Yönetim Kurulu'na ve Bodrumspor'umuza sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.