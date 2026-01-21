Buca 1928’in tesellisi Sercan

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Bucaspor 1928'in tesellisi, vitrine çıkardığı genç oyuncular oldu. Özellikle 18 yaşındaki Sercan Mecit Deniz, geçen sezonun 2. yarısından beri kaptığı formayı bırakmamaya kararlı gözüküyor. Özellikle ligin 2. yarısında vites yükselten genç forvet, 2 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. İkinci yarının açılış haftasında Karaman FK karşısında 2 gol, 2 asistle oynayan Mecit, geçtiğimiz hafta sonunda Şanlıurfaspor deplasmanında 4-2 kaybetmelerine rağmen 1 kez ağları havalandırdı. Üst lig takımlarının radarına giren genç yıldız adayının yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına ve sarı-lacivertlilere bonservis geliri kazandırması bekleniyor. Daha önce yakın zamanda Arda Usluoğlu'nu Alanyaspor'a, Efe Doğan'ı bonservis geliri elde ederek Çaykur Rizespor'a satan Fırtına, sezon sonunda da Mecit'ten ciddi bir bonservis geliri kazanması bekleniyor. Kümede kalma hattının 6 puan gerisinde son sırada bulanan sarı-lacivertliler, hafta sonu 10. sıradaki Kastamonuspor'u evinde konuk edecek.