F.Bahçe pes etmiyor

SÜPER Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda yoluna yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, 2025-26 sezonunda tam anlamıyla 'Geri Dönüşlerin Kralı' oldu. Sarılacivertliler, son oynanan Alanyaspor mücadelesi de dahil olmak üzere, Süper Lig'de ve Avrupa'da geriye düştüğü 7 karşılaşmada pes etmeyerek puan ya da puanlar çıkarmayı başardı. Fenerbahçe 5 lig maçında ilk golü ya da golleri yiyen taraf olmasına rağmen 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup unvanını sürdürdü.Fenerbahçe, lig maçlarında en unutulmaz geri dönüşü Beşiktaş derbisinde yaşadı. Henüz 22. dakikada 2-0 geriye düşen sarılacivertliler, İsmail, Asensio ve Duran'ın golleriyle 3 puana ulaştı. Tedesco ve öğrencileri Ç.Rizespor deplasmanında da 2-0 geriden gelip 5-2 kazanmayı başarmıştı.

EN SON ALANYA MAÇI

SARI-LACİVERTLİLER, 1-0 geriden gelip 3-2 yendiği Alanyaspor karşısında ligin ilk yarısında da 1-0 geriye düşmüş ve o maç 2-2 sona ermişti. Fener, G.Saray derbisinde de 0-1'den 1-1'i buldu. Avrupa sahnesinde de Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Kadıköy'de 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-2 yendi. Yine Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesinde Kanarya 1-0'dan 1-1'i yakaladı ve beraberliği kurtardı.