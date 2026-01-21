Galatasaray – Atletico Madrid maçında kazanan yok!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki müsabakada kazanan çıkmadı. Mücadele 1-1’lik beraberlikle noktalandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 7. haftasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleye Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park ev sahipliği yaptı.

Heyecan dolu müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çaldı. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tungoyi üstlendi.

Dev maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da ise Catalin Popa görev aldı. Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın golünü 20. dakikada kendi kalesine Marcos Llorente kaydetti. Atletico Madrid'de fileleri 4. dakikada Giuliano Simeone havalandırdı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 13, Galatasaray ise 10 puana yükseldi.

