  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Galatasaray'a kötü haber! Transferi bitiyordu sakatlandı!

Galatasaray'ın transfer sürecinde olduğu Noa Lang, Napoli'nin Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta sakatlandı. 90+7. dakikada aldığı darbeyle yerde kalan Hollandalı oyuncunun maç sonu görüntüsü korkuttu. İşte detaylar...

SABAH

Giriş Tarihi:

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Kanat bölgesine takviye planlayan sarı-kırmızılı takım, gündemine Napoli forması giyen Noa Lang'ı almıştı. Galatasaray, Hollandalı oyuncu ve İtalyan ekibiyle transfer için büyük oranda anlaştı. Oyuncuyu Türkiye'ye getirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, beklemediği bir haberle karşılaştı.

Lang, Napoli'nin Kopanhag ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı. Oyuncu, karşılaşmanın 90+7. dakikasında rakip yarı alanda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Aldığı bu darbeyle acı içinde yere yığılan Hollandalı kanat, bir süre ayağa kalkamadı. Lang, maçın ardından paylaşılan görüntüsüyle korkuttu. Oyuncunun soyunma odasına sekerek gitmesi endişeleri artırdı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA